Ballando con le Stelle eliminati e chi ha vinto | la puntata dell’11 ottobre con thriller

Roma, 11 ottobre 2025 – Una terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 in formato quasi light, quella andata in onda nella notte fra sabato 11 e domenica 12 ottobre, a causa della partita di calcio di qualificazione ai Mondiali fra Italia ed Estonia. Una puntata nella quale, comunque, non sono mancate le polemiche fra i concorrenti e la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerino per una notte è stato Fefè De Giorgi, ct della Nazionale maschile di volley. Una puntata caratterizzata da un momento “thriller” con intromissioni delle comunicazioni di regista e operatori nella messa in onda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto: la puntata dell’11 ottobre con thriller

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

#Cobolli a sorpresa tra il pubblico di Ballando con le stelle per #Fognini: si gira verso la giuria e chiede solo una cosa... - X Vai su X

Noi come la Signora Coriandoli: portati per il ballo del sabato sera su #Rai1 Ballando con le stelle ci aspetta! #BallandoConLeStelle #RadiocorriereTv https://bit.ly/3VuqTOW - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto: la puntata dell’11 ottobre con thriller - Nemmeno nella puntata di sabato 11 ottobre del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno si è verificata un’eliminazione. quotidiano.net scrive

Beppe Convertini e Veera Kinnunen eliminati a Ballando con le Stelle?/ Giuria lo stronca, lui non si arrende… - Beppe Convertini con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle: il conduttore non ha cominciato con i pronostici a favore ma è pronto a migliorare ... Scrive ilsussidiario.net