ballando con le stelle e x factor mettiamo una tassa sulle standing ovation

Milano, 12 ottobre 2025 - Ormai non esiste talent show senza una quantità infinita e immotivata di standing ovation da parte del pubblico in studio. Non si fa in tempo a prendere posto e sedersi, che già bisogna alzarsi. Se ne sente proprio il bisogno. Si viene invitati a farlo. "Tutti in piedi per te", "Guarda, prenditi questa standing ovation del pubblico" viene detto da conduttrice o giudici, a seconda del programma, al protagonista di turno. Che si stupisce e, a volte, scoppia in lacrime. Bello. Emozionante. Suggestivo. Empaticamente coinvolgente. Peccato che ormai la standing ovation sia la regola.

