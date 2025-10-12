Ballando con le Stelle e X Factor mettiamo una tassa sulle standing ovation
Milano, 12 ottobre 2025 - Ormai non esiste talent show senza una quantità infinita e immotivata di standing ovation da parte del pubblico in studio. Non si fa in tempo a prendere posto e sedersi, che già bisogna alzarsi. Se ne sente proprio il bisogno. Si viene invitati a farlo. “Tutti in piedi per te”, “Guarda, prenditi questa standing ovation del pubblico” viene detto da conduttrice o giudici, a seconda del programma, al protagonista di turno. Che si stupisce e, a volte, scoppia in lacrime. Bello. Emozionante. Suggestivo. Empaticamente coinvolgente. Peccato che ormai la standing ovation sia la regola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre, Ferdinando De Giorgi è stato ospite del famoso dance show 'Ballando con le stelle'. Il tecnico azzurro ha ballato un Valzer con Rebecca Gabrielli sulle note di "We Are The Champions". @Ballando_Rai | @RaiUno - X Vai su X
Leggo. . Andrea Delogu ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Luigi Bruno. Nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle la conduttrice ha parlato per la prima volta dell'addio e nella clip di introduzione all'esibizione in pista ha pianto, ricorda - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation - A Tale e Quale Show, pubblico in piedi addirittura per l’esibizione da horror di Carmen Di Pietro nei panni di Ornella Vanoni ... Lo riporta quotidiano.net
Concorrenti Amici 25, chi sono quelli famosi: da X Factor a Ballando/ I nomi già noti alla tv - Da Tu sì que vales a Deejay On Stage, ecco chi torna sotto i riflettori. Riporta ilsussidiario.net