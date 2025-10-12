Ballando con le Stelle e X Factor mettiamo una tassa sulle standing ovation

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 ottobre 2025 - Ormai non esiste talent show senza una quantità infinita e immotivata di standing ovation da parte del pubblico in studio. Non si fa in tempo a prendere posto e sedersi, che già bisogna alzarsi. Se ne sente proprio il bisogno. Si viene invitati a farlo. “Tutti in piedi per te”, “Guarda, prenditi questa standing ovation del pubblico” viene detto da conduttrice o giudici, a seconda del programma, al protagonista di turno. Che si stupisce e, a volte, scoppia in lacrime. Bello. Emozionante. Suggestivo. Empaticamente coinvolgente. Peccato che ormai la standing ovation sia la regola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ballando con le stelle e x factor mettiamo una tassa sulle standing ovation

© Quotidiano.net - Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

ballando stelle x factorBallando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation - A Tale e Quale Show, pubblico in piedi addirittura per l’esibizione da horror di Carmen Di Pietro nei panni di Ornella Vanoni ... Lo riporta quotidiano.net

Concorrenti Amici 25, chi sono quelli famosi: da X Factor a Ballando/ I nomi già noti alla tv - Da Tu sì que vales a Deejay On Stage, ecco chi torna sotto i riflettori. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle X Factor