Ballando con le stelle | cos’é accaduto durante la puntata dell’11 ottobre

361magazine.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le stelle: tra danza, emozioni e sorprese. Come è andata la puntata di sabato 11 ottobre. Ballando con le stelle continua a confermarsi uno dei programmi di punta del sabato sera italiano, capace di mescolare talento, spettacolo e un pizzico di tensione da reality show. La nuova stagione ha già regalato al pubblico momenti memorabili, con esibizioni spettacolari e confronti vivaci tra concorrenti e giuria. Leggi anche  Grande Fratello Vip, una grande sorpresa: cosa emerge dall’indiscrezione Ogni puntata vede dodici coppie formate da personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura italiana, accompagnati da ballerini professionisti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ballando con le stelle cos8217233 accaduto durante la puntata dell821711 ottobre

© 361magazine.com - Ballando con le stelle: cos’é accaduto durante la puntata dell’11 ottobre

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

Pasquale La Rocca: «Barbara d'Urso? Una perfezionista. Non toglietele il cibo, mi fa la ramanzina se scopre che mangio biscotti. Non temo i pregiudizi» - Tutto è pronto per l'edizione che celebra i 20 anni del programma e tra i tanti personaggi protagonisti della stagione c'è ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Cos8217233 Accaduto