News TV. La terza puntata di Ballando con le stelle 2025 si è distinta per la sua durata eccezionale e per una serie di colpi di scena che hanno tenuto incollati gli spettatori fino a notte fonda. L’appuntamento, iniziato alle 22:53 per dare spazio all’incontro della Nazionale di calcio, si è protratto fino alle prime ore del mattino, trasformando il consueto appuntamento del sabato in una vera e propria maratona televisiva. Milly Carlucci, ancora una volta, si è confermata padrona di casa impeccabile, riuscendo a gestire energia e tensioni dello studio con professionalità, anche oltre la mezzanotte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ballando con le Stelle, chi ha vinto la terza puntata: la classifica

Ballando con le stelle, chi ha vinto la terza puntata: le due coppie a pari merito - Chi ha vinto Ad aver vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle sono due coppie a pari merito: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, vincitori per la terza volta consecutiva, e Barbara D’Urso ... Si legge su msn.com

Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto: la puntata dell’11 ottobre con thriller - Nemmeno nella puntata di sabato 11 ottobre del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno si è verificata un’eliminazione. Riporta msn.com