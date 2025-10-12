Ballando con le Stelle Andrea Delogu | La mia storia con Luigi Bruno è finita sto male ho combattuto fino all' ultimo

Andrea Delogu in lacrime prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle: "È finita, ma rifarei tutto". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo"

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

“Ballando con le stelle”, in onda dalle 22.52, subito dopo la vittoria degli Azzurri, ha segnato il 24,1% di share e 2 milioni 90 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Dopo l’esibizione di Paolo Belli a Ballando con le stelle, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare di più sulla sua vita, ma a causa di un errore tecnico Cosa si è sentito dal backstage - facebook.com Vai su Facebook

“Adesso sto male”: Andrea Delogu ferma tutto e scoppia in lacrime, il video - Momento molto intimo a Ballando con le Stelle per Andrea Delogu che ha avuto modo di raccontare qualcosa di molto personale. Lo riporta donnaglamour.it

Andrea Delogu si commuove parlando dell’ex Luigi Bruno: “Sto male ora, non c’è possibilità di tornare insieme” - I due sono stati una coppia per 4 anni e, come hanno più volte raccontato, la differenza d’età di 16 anni ha ... Segnala fanpage.it