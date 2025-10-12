Ballando con le stelle 2025 nessuno eliminato | la classifica dopo la terza puntata
Nessuna coppia eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Primi, parimerito, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D'Urso e Carlo Aloia. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
