Ballando con le stelle 2025 nessuno eliminato | la classifica dopo la terza puntata

Nessuna coppia eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Primi, parimerito, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D'Urso e Carlo Aloia. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it