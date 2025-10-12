Ballando con le stelle 2025 nessuno eliminato | la classifica dopo la terza puntata

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna coppia eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Primi, parimerito, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D'Urso e Carlo Aloia. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

ballando stelle 2025 eliminatoBallando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata dello show di Milly Carlucci in onda l'11 ottobre ... Si legge su tpi.it

ballando stelle 2025 eliminatoBallando con le stelle 2025, chi è stato eliminato l'11 ottobre? Riassunto della terza puntata - Ballando con le stelle 2025, chi è stato eliminato l'11 ottobre? Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Eliminato