Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata | ex aequo Fialdini e D’Urso Nessun eliminato

Serata speciale per Ballando con le Stelle 2025: dopo la partita dell'Italia, la pista si accende con Fialdini e D'Urso, che conquistano il primo posto ex aequo. Penalità per le coppie in coda alla classifica La terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 ottobre 2025, è stata una serata all'insegna delle emozioni e delle sorprese. Il dance show di Milly Carlucci, trasmesso dopo la partita della Nazionale italiana contro l'Estonia, ha visto come ballerino per una notte Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale di pallavolo maschile, fresco di un nuovo titolo mondiale conquistato pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle 2025, classifica terza puntata: ex aequo Fialdini e D’Urso. Nessun eliminato

