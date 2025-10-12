Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025 chi è stato eliminato | Fialdini e D’Urso vincono la serata

Spettacoloitaliano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata. Terza puntata con Ballando con le Stelle 2025. Nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincendo anche la seconda puntata. Sabato 11 ottobre verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma. Queste le coppie in pista: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

ballando con le stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025 chi 232 stato eliminato fialdini e d8217urso vincono la serata

© Spettacoloitaliano.it - Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025, chi è stato eliminato: Fialdini e D’Urso vincono la serata

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

ballando stelle 2025 classificaClassifica, vincitore 3a puntata Ballando con le Stelle 2025/ Pronostici: Francesca Fialdini ancora in vetta? - Quale sarà la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle 2025 e chi sarà il vincitore? Da ilsussidiario.net

ballando stelle 2025 classificaBallando con le Stelle 2025, la classifica e chi è stato eliminato di ieri sera - Un'edizione che vanta un supercast, e un piccolo colpo di scena: Paolo Belli, questa volta, si è cimentato ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Classifica