Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025 chi è stato eliminato | Fialdini e D’Urso vincono la serata

Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata. Terza puntata con Ballando con le Stelle 2025. Nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincendo anche la seconda puntata. Sabato 11 ottobre verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma. Queste le coppie in pista: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025, chi è stato eliminato: Fialdini e D’Urso vincono la serata

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

