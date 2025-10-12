Balene streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

. Questa sera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Balene streaming live. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

In questa notizia si parla di: balene - streaming

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Balene replica su Rai Premium: quando rivedere le repliche di Amiche per sempre in tv e in streaming

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Veronica Pivetti e Carla Signoris le regine della domenica sera. Balene vince la serata degli ascolti tv con 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Peccato che questa serie sia già finita. Fra una settimana, gli ultimi episodi. Milla e Evelina, una ventata di f - facebook.com Vai su Facebook

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata in onda stasera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 ... Come scrive tpi.it

Come finisce Balene: trama e cast dell'ultima puntata stasera in tv e streaming - Riusciranno Evelina e Milla ad accettare la verità sull'amica Adriana? Riporta msn.com