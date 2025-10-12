Balene - Amiche per sempre stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni
Giunge al termine oggi, domenica 12 ottobre su Rai 1, la delicata e ironica avventura di “Balene - Amiche per sempre”, la serie che ha raccontato con leggerezza e profondità la rinascita di due donne mature, Evelina (Veronica Pivetti) e Milla (Carla Signoris), legate da un passato comune e da un. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: balene - amiche
Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari
Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
#6ottobre2025 #baleneamichepersempre Nella serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, su Rai1, “Balene – Amiche per Sempre” ha interessato 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Rispetto alla settimana precedente, la serie tv rimane perfettamente sta - facebook.com Vai su Facebook
"Balene" vince la prima serata: le “amiche per sempre” Veronica Pivetti e Carla Signoris restano salde in vetta al prime time con un gradimento del 18,5% di share pari a 2 milioni 866 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie - Carla Signoris, Veronica Pivetti e il resto del cast tornano stasera in prima serata per la terza puntata di Balene - Scrive comingsoon.it
Programmi TV domenica 12 ottobre 2025: cosa vedere stasera - Amiche per sempre" su Rai 1, "La notte nel cuore" su Canale 5. Secondo lopinionista.it