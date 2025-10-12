Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1 | un' altra verità su Adriana scuote l' ultima puntata
I misteri non sono ancora risolti per Balene - Amiche per sempre: riuscirà il finale di stagione a fornire le risposte a tutti gli interrogativi? Ecco cosa succederà nella puntata del 12 ottobre Stasera su Rai 1 alle 21:30 (sempre che Affari Tuoi non si allunghi troppo) andrà in onda l'ultima puntata di Balene - Amiche per sempre. O almeno l'ultima della prima stagione: la RAI non si è ancora pronunciata sulle sorti della fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ma la trama sembra presagire buone notizie per i fan di una delle novità seriali di stagione. Balene: le anticipazioni di domenica 12 ottobre Il finale di stagione sarà come sempre trasmesso in contemporanea anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: balene - amiche
Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari
Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
#6ottobre2025 #baleneamichepersempre Nella serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, su Rai1, “Balene – Amiche per Sempre” ha interessato 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Rispetto alla settimana precedente, la serie tv rimane perfettamente sta - facebook.com Vai su Facebook
"Balene" vince la prima serata: le “amiche per sempre” Veronica Pivetti e Carla Signoris restano salde in vetta al prime time con un gradimento del 18,5% di share pari a 2 milioni 866 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1: un'altra verità su Adriana scuote l'ultima puntata - Amiche per sempre: riuscirà il finale di stagione a fornire le risposte a tutti gli interrogativi? Segnala movieplayer.it
Balene - Amiche per sempre, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni - Oltre a colpi di scena di carattere sentimentale, emergono importanti verità su Adriana, l'amica scomparsa di Milla ed Evelina ... Riporta today.it