Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1 | un' altra verità su Adriana scuote l' ultima puntata

Movieplayer.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I misteri non sono ancora risolti per Balene - Amiche per sempre: riuscirà il finale di stagione a fornire le risposte a tutti gli interrogativi? Ecco cosa succederà nella puntata del 12 ottobre Stasera su Rai 1 alle 21:30 (sempre che Affari Tuoi non si allunghi troppo) andrà in onda l'ultima puntata di Balene - Amiche per sempre. O almeno l'ultima della prima stagione: la RAI non si è ancora pronunciata sulle sorti della fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ma la trama sembra presagire buone notizie per i fan di una delle novità seriali di stagione. Balene: le anticipazioni di domenica 12 ottobre Il finale di stagione sarà come sempre trasmesso in contemporanea anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

balene amiche per sempre finisce stasera su rai 1 un altra verit224 su adriana scuote l ultima puntata

© Movieplayer.it - Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1: un'altra verità su Adriana scuote l'ultima puntata

In questa notizia si parla di: balene - amiche

Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari

Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast

Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1

Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1: un'altra verità su Adriana scuote l'ultima puntata - Amiche per sempre: riuscirà il finale di stagione a fornire le risposte a tutti gli interrogativi? Segnala movieplayer.it

balene amiche finisce staseraBalene - Amiche per sempre, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni - Oltre a colpi di scena di carattere sentimentale, emergono importanti verità su Adriana, l'amica scomparsa di Milla ed Evelina ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Balene Amiche Finisce Stasera