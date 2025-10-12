Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1 | un' altra verità su Adriana scuote l' ultima puntata

I misteri non sono ancora risolti per Balene - Amiche per sempre: riuscirà il finale di stagione a fornire le risposte a tutti gli interrogativi? Ecco cosa succederà nella puntata del 12 ottobre Stasera su Rai 1 alle 21:30 (sempre che Affari Tuoi non si allunghi troppo) andrà in onda l'ultima puntata di Balene - Amiche per sempre. O almeno l'ultima della prima stagione: la RAI non si è ancora pronunciata sulle sorti della fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ma la trama sembra presagire buone notizie per i fan di una delle novità seriali di stagione. Balene: le anticipazioni di domenica 12 ottobre Il finale di stagione sarà come sempre trasmesso in contemporanea anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

