Balene 2 si farà la seconda stagione | quando esce se ci sarà ?
Balene amiche per sempre è stata una delle fiction più sorprendenti di questo inizio di autunno (leggi qui la nostra recensione). Protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris in una storia che ha portato in scena la commedia e i valori dell’amicizia. Il pubblico che la sta apprezzando si sta chiedendo già se Balene 2 si farà. Ecco le ultime notizie. Balene 2 si farà la seconda stagione. Balene ha avuto un ottimo riscontro negli ascolti tv, considerando il periodo di questo inizio di autunno. Una media che ha superato il 18% di share con quasi 3 milioni di telespettatori. Sarebbe un riscontro auditel sufficiente, ma bisogna capire l’intenzione degli attori e della produzione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
