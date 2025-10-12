Bagnaia tradisce Valentino Rossi | MotoGP sottosopra

Valentino Rossi e Francesco Bagnaia hanno un grandissimo rapporto, conoscendosi da veramente tantissimi anni. Valentino Rossi è stato un grande campione di motociclismo, e di lui e delle sue gesta in pista ancora si parla nonostante il ritiro definitivo avvenuto nel 2021. Negli ultimi anni della sua carriera, ha deciso di fondare la VR46 Driver Academy, una vera e propria accademia di talenti pensata appositamente per permettere a più giovani motociclisti possibili di farsi notare e magari intraprendere una carriera ad alto livello su una due ruote. Fra i maggiori talenti usciti dalla VR46, sicuramente possiamo considerare Francesco Bagnaia, allievo brillante del Dottore e ormai tre volte campione del mondo (in Moto2 nel 2018 e in MotoGP nel 2022 e 2023). 🔗 Leggi su Sportface.it

Il caso che scuote il paddock MotoGP riguarda Francesco Bagnaia e il misterioso test di Misano. A Mandalika è stato Alessio Salucci, l' "Uccio" di sempre al fianco di Valentino Rossi e oggi team director del Pertamina Enduro VR46, a confermare quanto circol

