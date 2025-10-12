Baggio? Spalletti reagisce così Poi aggiunge | La soluzione a tante cose

Un estratto dell'evento del Festival dello Sport di Trento 2025 "Il mestiere più difficile" con Luciano Spalletti. L'ex ct della nazionale commenta quello che è stato Roberto Baggio e quanto manchi la sua figura al calcio attuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Baggio? Spalletti reagisce così. Poi aggiunge: "La soluzione a tante cose..."

In questa notizia si parla di: baggio - spalletti

La notte europea in cui Roberto Baggio guidò la Juventus verso la gloria. Finale di Coppa UEFA 1992/93: la Juve affronta il Borussia Dortmund e scrive la leggenda. Dall’andata in Germania al trionfo in Italia, con il Divin Codino protagonista assoluto. Un viag - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti: "Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni a Coverciano. Ne ho già parlato con Gravina" - "Mi piacerebbe portare a Coverciano, quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei, quattro 10 mondiali, Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni". m.tuttomercatoweb.com scrive