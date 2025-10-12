Bagagli rubati a Termini | un gps porta al covo segreto Sgominata banda di ladri

È bastato un segnale GPS per trasformare una storia di ordinaria sventura in una rapida indagine con lieto fine. Era da poco passata la mezzanotte quando una cittadina brasiliana, in transito alla stazione di Roma Termini, si è accorta di non avere più i suoi bagagli: qualcuno glieli aveva. 🔗 Leggi su Romatoday.it

