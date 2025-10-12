Baby bulli vandalizzano i bus | dopo Vittorio Veneto danni a Fonte L' ultimatum di Mom | Fermateli o blocchiamo i mezzi
TREVISO - «Se le cose non cambieranno fermeremo le corriere che vengono regolarmente vandalizzate. La prossima settimana andremo a parlare con i presidi. Non si può andare avanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Baby gang vandalizza i bus Mom. Il presidente Colladon: «Sono sempre gli stessi bulli, ora denunciamo». E gli autisti vanno a lezione dai carabinieri - Poltroncine della corriera imbrattate, distrutte, coperte col nastro adesivo da pacchi, riempite di scarabocchi, con i braccioli spezzati. Segnala ilgazzettino.it