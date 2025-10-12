Falsa partenza per la Querzoli. Priva di Bigarelli, Forlì cede alla Beach & Park Volley San Marino, corsara al Villa Romiti 2-3 (25-21, 23-25, 22-25, 25-15, 14-16). Primo set incanalato sui binari dell’equilibrio, poi Camerani (autore di 26 punti) e compagni piazzano l’allungo e gestiscono il vantaggio fino in fondo. Al cambio campo la Querzoli riparte di buona lena e comanda per gran parte del tempo, salvo poi incassare la rimonta del Titano che piazza lo strappo decisivo e pareggia i conti dei set. Rinfrancata, la Beach & Park Volley prende fiducia e scappa, vanificando ogni tentativo di riavvicinamento dei forlivesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

B maschile. La Querzoli maledice i vantaggi. Manca il 2-0 e perde il tie-break