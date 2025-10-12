Avvio choc e rimonta Cava Ronco steso 3-1 | l' Ars et Labor ora viaggia da prima - CRONACA E VIDEO

Ferraratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvio choc, poi un primo tempo tutt’altro che entusiasmante. Mentre nella ripresa, l’Ars et Labor ribalta il Cava Ronco. La sfida alla capolista romagnola (ora superata in classifica) è stata la classica medaglia dalle due facce: quella triste e insipida della prima frazione e quella sicuramente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

