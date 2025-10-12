Avvicinare i giovani alla musica | al via nelle scuole una nuova edizione del progetto Banda Larga

Forlitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte “Banda Larga”, il progetto musicale promosso dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, con capofila l’associazione musicale Cesare Roveroni di Galeata e Santa Sofia. Le attività prenderanno il via nei mesi di ottobre-novembre all’interno delle scuole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvicinare - giovani

Artigianato e orientamento, un progetto targato Cna per avvicinare i giovani al lavoro

Nuova piattaforma AppLi, Ia per avvicinare giovani al lavoro

AppLi, avvicinare i giovani Neet al lavoro: entra in campo l’assistente virtuale

BPER Banca trasforma le sue sedi in spazi di cultura con il festival “è cultura!” - BPER Banca partecipa con un programma ricco di mostre ed eventi didattici che si svolgeranno in diverse città italiane, tra cui Modena, Roma, ... Segnala affaritaliani.it

Armonie di parole e note, l'11 ottobre al via la rassegna di musica lirica - Promuovere la cultura a San Miniato attraverso un ciclo di rappresentazioni teatrali di musica lirica. Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Avvicinare Giovani Musica Via