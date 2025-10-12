Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa sera ad Aversa l’iniziativa “NOI”, promossa dal Partito Democratico cittadino: un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità di amministratori, militanti e cittadini. L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore di un impegno condiviso, volto a rilanciare il ruolo di una generazione e di una comunità casertana all’interno del dibattito politico regionale. Un confronto partecipato, al quale hanno preso parte numerosi sindaci e amministratori locali: segno di un partito vivo, radicato e pronto ad affrontare le sfide che attendono il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aversa, l’iniziativa “NOI”: il Partito Democratico unito intorno a Marco Villano