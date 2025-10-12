Autovelox a Verona | via Valpantena e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Proseguono a Verona i controlli settimanali della polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 13 ottobre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via. 🔗 Leggi su Veronasera.it