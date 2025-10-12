Autotrasportatori a confronto | Lunghe attese e code nel porto Accelerare il carico e scarico

Un momento di confronto fra gli autotrasportatori Cna Fita della Spezia, che si sono incontrati per fare il punto sul Decreto infrastrutture: la norma modifica un decreto del 2005 chiarendo come alle imprese di autotrasporto, costrette a subire attese per ritardi nelle operazioni di carico e scarico, sia dovuto un indennizzo di 100 euro l’ora o frazione di ora, dopo un’ora e mezza di franchigia. Una legge che arriva grazie al lavoro svolto da Cna Fita a livello nazionale che con pazienza per mesi, accogliendo le segnalazioni provenienti dai territori e dagli autotrasportatori associati, ha svolto un’azione di sensibilizzazione nei confronti del Ministero delle Infrastrutture in tutti i tavoli possibili a cui ha partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

