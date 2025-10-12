Autostrade maxi multa all’Italia | l’Europa contro la direttiva ecopedaggi

La Commissione Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per il mancato recepimento della direttiva “ Eurovignette “, che impone pedaggi maggiorati per i veicoli pesanti più inquinanti. Una mossa che espone il Paese al rischio di multe salate. Il termine per recepire la direttiva era scaduto lo scorso 25 marzo. Nonostante i richiami di Bruxelles – una lettera di costituzione in mora a maggio e un parere motivato a dicembre – l’Italia non ha ancora messo a punto la normativa nazionale. Secondo la Commissione, “gli sforzi profusi dalle autorità italiane non sono stati sufficienti”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Autostrade, maxi multa all’Italia: l’Europa contro la direttiva ecopedaggi

