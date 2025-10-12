Autostrada bloccata | rimossi tir e carico di vinaccia dopo otto ore

Sabato mattina da incubo lungo l’A22 del Brennero. Un camion carico di vinaccia si è ribaltato intorno alle 9 all’altezza di Nomi, sulla carreggiata sud, provocando il blocco totale del traffico e lunghe code che hanno paralizzato la circolazione tra Trento e Rovereto per gran parte della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: autostrada - bloccata

Blitz No Tav, assalto al cantiere e autostrada bloccata: pietre e bombe carta contro la polizia

Tensione in Val di Susa: scontri durante la marcia No-Tav, incendi e autostrada bloccata

Bombe carta contro la polizia, assalto ai cantieri e autostrada bloccata: guerriglia No Tav in Val di Susa. Meloni: «Vergognoso»

Scontri tra ultrà sull'autostrada A2, circolazione bloccata per alcuni minuti https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/scontri-tra-ultra-sullautostrada-a2-circolazione-bloccata-per-alcuni-minuti-58ad5202-1234-4659-af8e-3556d11d96a1.html?wt_mc=2.www.t - X Vai su X

Scontri tra tifosi Caserta e Catania sull’A2, autostrada bloccata a San Mango Piemonte - facebook.com Vai su Facebook

Palermo: autostrada paralizzata da tamponamenti e tir ribaltato, aeroporto isolato - Mazara Del Vallo è rimasta paralizzata dalla notte a causa di due distinti incidenti che hanno interrotto il traffico. Scrive ilmetropolitano.it

Tir si ribalta sulla Palermo-Mazara del Vallo, riaperta l’autostrada - Mazara del Vallo, dove un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Capaci. Come scrive livesicilia.it