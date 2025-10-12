Autostrada A1 | chiusura notturna della stazione Arezzo

Firenzepost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdarno, al km 335+800. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusura notturna della stazione arezzo

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Arezzo

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusura

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Prato est e dell’immissione sull’A1

Raccordo Firenze nord-Autostrada A11: chiusura notturna allacciamento verso Firenze

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Chiesina Uzzanese

autostrada a1 chiusura notturnaAutostrada A1, lavori di pavimentazione e ispezioni sui cavalcavia: chiude per una notte il tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22. Scrive corrieredellumbria.it

autostrada a1 chiusura notturnaChiusure Notturne e Lavori sulle Autostrade Toscane: Tutti i Dettagli su A11 e A1 - Importanti lavori di manutenzione e pavimentazione interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti delle principali autostrade della Toscana, con ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Chiusura Notturna