Automobile si ribalta mentre scende dal traghetto per Procida | c' è anche un bambino

Un'autovettura si è ribaltata mentre usciva dal traghetto appena attraccato nel porto di Procida. L'incidente sarebbe avvenuto per il repentino abbassamento del ponte levatoio. All'interno della vettura, tre persone, di cui un bambino. Secondo l'agenzia Ansa, l'incidente “.è avvenuto poco prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

