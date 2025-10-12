Tempo di lettura: < 1 minuto Un’autovettura che stava sbarcando da una nave appena arrivata nel porto di Procida si è ribaltata a causa del repentino abbassamento del portellone, restando rovesciata su di esso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 quando dalla nave Agata stavano sbarcando i passeggeri ed i veicoli imbarcati al porto di Pozzuoli; all’improvviso, per un movimento anomalo del traghetto, il portellone è scivolato verso il basso provocando il ribaltamento della macchina che stava scendendo ed in cui c’erano tre persone, due adulti ed un bambino. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per loro che sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto si ribalta mentre sbarca a Procida