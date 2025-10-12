Auto si ribalta mentre sbarca a Procida
Tempo di lettura: < 1 minuto Un’autovettura che stava sbarcando da una nave appena arrivata nel porto di Procida si è ribaltata a causa del repentino abbassamento del portellone, restando rovesciata su di esso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 quando dalla nave Agata stavano sbarcando i passeggeri ed i veicoli imbarcati al porto di Pozzuoli; all’improvviso, per un movimento anomalo del traghetto, il portellone è scivolato verso il basso provocando il ribaltamento della macchina che stava scendendo ed in cui c’erano tre persone, due adulti ed un bambino. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per loro che sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: auto - ribalta
Barga, auto si ribalta in curva: in ospedale la conducente di 84 anni
Sarnano, è nella Panda trainata da un trattore: l?auto si ribalta e vola nella scarpata
Paura in viale Italia, si ribalta con l'auto all'altezza dell'Accademia: ferita la conducente
? ANCORA CAOS E TRAFFICO IN TILT SULLA A19 PALERMO-CATANIA | Auto si ribalta, 4 feriti, uno in gravi condizioni leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/11/ancora-caos-e-traffico-in-tilt-sulla-a19-palermo-catania-auto-si-ribalta-4-feriti-uno-in-gravi-co - facebook.com Vai su Facebook
AUTO SI RIBALTA SULLA STRADA STATALE 407 BASENTANA NEI PRESSI DI FERRANDINA, FERITI IL SINDACO DI POLICORO ENRICO BIANCO E SUA MOGLIE - X Vai su X
Auto si ribalta mentre sbarca a Procida - Un'autovettura che stava sbarcando da una nave appena arrivata nel porto di Procida si è ribaltata a causa del repentino abbassamento del portellone, restando rovesciata su di esso. Secondo ansa.it
Si ribaltano con l’auto mentre scendono dal traghetto: paura a Procida - Un'automobile con a bordo marito e moglie si è ribaltata mentre scendeva da un traghetto a Procida: tanta paura, ma nessun ferito ... Si legge su fanpage.it