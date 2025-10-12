Auto si ribalta mentre sbarca a Procida | tanta paura ma nessun ferito tra le persone coinvolte - VIDEO
Un’autovettura che stava sbarcando da una nave appena arrivata nel porto di Procida si è ribaltata a causa del repentino abbassamento del portellone, restando rovesciata su di esso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 quando dalla nave Agata stavano sbarcando i passeggeri ed i veicoli imbarcati al porto di Pozzuoli; all’improvviso, per un movimento anomalo del traghetto, il portellone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
