Auto esce di strada nello svincolo della Tangenziale quattro feriti Grave una 15enne
Grave incidente nella seconda serata di ieri alla periferia di Modena. Un'auto con a bordo quattro persone è infatti finita fuori strada mentre percorreva lo svincolo 17 della Tangenziale Mistral, tra via d'Avia e Cognento.Il suv ha impattato contro il guardrail, sfondandolo e precipitandolo per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: auto - esce
Auto fuori controllo esce di strada e si schianta contro altre due vetture
Germania, auto esce di strada e finisce sul tetto di un fienile: diversi i feriti
Esce di casa e danneggia con una spranga auto e porte di abitazioni: dai domiciliari al carcere
IL VIDEO Anziana perde il controllo dell'auto, esce di strada e si schianta contro l'ingresso di una casa a Riese: ferito il marito - facebook.com Vai su Facebook
Esce di strada con l'auto e finisce contro un albero: morta 63enne - X Vai su X
Auto esce di strada e si ribalta, muore ragazza di 18 anni. - Un’auto con a bordo quattro giovani, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada lungo la srtrada statale 28, precipitando in un canale di scolo. Secondo laprovinciadibiella.it
Perde il controllo dell'auto, esce di strada e si schianta contro l'ingresso di una casa: ferito il marito - Sbanda ed esce di strada, attraversa un giardino privato e demolisce l'ingresso di una graziosa casetta singola. Si legge su msn.com