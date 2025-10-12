Auto esce di strada nello svincolo della Tangenziale quattro feriti Grave una 15enne

Modenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nella seconda serata di ieri alla periferia di Modena. Un'auto con a bordo quattro persone è infatti finita fuori strada mentre percorreva lo svincolo 17 della Tangenziale Mistral, tra via d'Avia e Cognento.Il suv ha impattato contro il guardrail, sfondandolo e precipitandolo per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

