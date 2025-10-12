Auto a fuoco davanti al centro commerciale Lestrella

Un'auto a fuoco davanti al centro commerciale Lestrella, quartiere Q4 a Latina. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 12 ottobre, a pochi passi da un bar. Dal veicolo si sono sprigionate le fiamme e una colla di fumo che ha allarmato i residenti della zona. Il rogo è stato domato dai vigili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

