australia famiglia di anatre blocca il traffico su autostrada a perth

(LaPresse) Una famiglia di anatre ha bloccato il traffico sulla Kwinana Freeway di Perth, in Australia durante l’ora di punta del venerdì 10 ottobre. L’agenzia dei trasporti autostradali dell’Australia Occidentale, Main Roads, ha pubblicato i video su X. Le immagini si vedono gli animali attraversare la strada con i veicoli che si sono fermati per non investirli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

