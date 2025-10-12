Auschwitz non è un rito | la sfida dell’antisemitismo oggi

Parole che interrogano la coscienza pubblica e scuotono la memoria collettiva. Al centro, il valore dei viaggi nei luoghi della Shoah, il rapporto tra storia e presente, l’urgenza di nominare l’antisemitismo di oggi senza sconti. Un confronto acceso che, da Roma, attraversa scuole, atenei, piazze e istituzioni, mentre il Medio Oriente tenta di voltare pagina. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Auschwitz non è un rito: la sfida dell’antisemitismo oggi

In questa notizia si parla di: auschwitz - rito

Tele Club Italia. . VERSO BETANIA del 3 Ottobre 2025 con Don Rito Maresca e Toni Mira - facebook.com Vai su Facebook

Il tatuatore di Auschwitz, raccontare il senso di colpa delle vittime dell'Olocausto: una sfida difficile che la serie riesce a vincere - Basata sul bestseller di Heather Morris, la serie racconta la vera storia di Lali, un ebreo slovacco deportato nel 1942 nel campo di concentramento nazista di Auschwitz II- Da mymovies.it

Auschwitz e la scelta di Sisifo, la sfida per costruire il domani - «La prima cosa da dire è che la liberazione di Auschwitz non è avvenuta ottant’anni fa ma è entrata nella coscienza collettiva solo quando abbiamo davvero cominciato a narrare per raccontarla». Come scrive ilmanifesto.it