Aurora Tila la mamma | Mi disse che l' ex la perseguitava ma non voleva denunciarlo | Non farebbe del male a nessuno Il giorno dopo l' ha ammazzata

«Eravamo complici, vivevamo insieme, da sole. Amo ricordare le notti in cui non riuscivamo a dormire, e stavamo in cucina a chiacchierare e fare pancake». Restano solo i ricordi. 🔗 Leggi su Leggo.it

Aurora Tila, la mamma: «Mi disse che l'ex la perseguitava, ma non voleva denunciarlo: "Non farebbe del male a nessuno". Il giorno dopo l'ha ammazzata»

