Aumento delle tariffe la vicesindaca Casari | Adeguamenti necessari per salvare i servizi

Presa di mira dalla minoranza di centrosinistra per gli aumenti delle tariffe disposti recentemente, l’amministrazione affida la risposta alla vicesindaca Eleonora Casari. "Trovo veramente fuori luogo l’accusa di fare cassa sulle spalle delle famiglie. Non si tratta di un aumento ma di un adeguamento alle tariffe, un aggiornamento che non veniva fatto da decenni e che oggi serve per non gravare ulteriormente sul bilancio comunale. Mantenere tariffe ferme significa creare squilibri e costringere il Comune a coprire costi sempre maggiori, togliendo risorse ad altri servizi. Tenere tariffe irrealistiche e, nel frattempo, lasciare i ragazzi in scuole fatiscenti e palestre piene di muffa non è un atto di responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

