Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 11 ottobre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 11 ottobre 2025. Su Rai1 Bar Centrale con Elisa Isoardi segna 1.158.000 spettatori (10.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 845.000 spettatori (9.1%), mentre A Sua Immagine è seguito da 688.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 641.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

