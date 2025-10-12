Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 11 ottobre 2025
Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 11 ottobre 2025. Su Rai1 Bar Centrale con Elisa Isoardi segna 1.158.000 spettatori (10.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 845.000 spettatori (9.1%), mentre A Sua Immagine è seguito da 688.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 641.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: auditel - analisi
Auditel e ascolti tv Grande Fratello 2025: Simona Ventura una garanzia. Confronto e analisi con edizione precedente – 29 settembre
Auditel del 25 luglio: analisi delle repliche e dei programmi in onda
Auditel, l’analisi degli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo su Rai e Mediaset di mercoledì 20 agosto 2025
Prime time con la curva arancione di Canale 5 con "La rosa della vendetta" al comando attorno al 15%. Segue subito sotto la curva blu di Rai1 con il film "Mia moglie mia figlia". Leggi qui l'analisi auditel della serata di ieri - facebook.com Vai su Facebook
Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 ottobre...0 - Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre 2025? Lo riporta superguidatv.it
Ascolti TV 8 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. Segnala atomheartmagazine.com