Atubolu Inter si lavora già per il 2026 | è il favorito per il post Sommer pronta questa mossa

L' Inter è già al lavoro per il mercato estivo del 2026, un periodo che si preannuncia cruciale per i nerazzurri, che dovranno prendere alcune decisioni strategiche per rafforzare la squadra. Una delle priorità riguarda la figura del portiere, visto che Yann Sommer, attuale titolare, è in scadenza di contratto e sembra difficile che rinnovi. In vista di un possibile addio dello svizzero, l'Inter sta valutando diverse opzioni per il futuro tra cui un nome che sta guadagnando sempre più attenzione: Noah Atubolu.

