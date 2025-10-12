Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi foto e vincitori della 44esima edizione
Ramini (Pistoia), 12 ottobre 2025 – Una giornata di sport immersa nel cuore pulsante della campagna pistoiese, là dove il verde non è soltanto colore, ma identità, cultura e vita. La 44ª edizione della “Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi” ha riportato centinaia di podisti e camminatori tra filari, campi e profumi di natura, in un abbraccio autentico con la terra che da sempre rende questo territorio unico. Attraverso il verde dei vivai pistoiesi, le foto La manifestazione, articolata su un percorso competitivo di 13 km e una passeggiata non competitiva di 4 km, è stata organizzata con la consueta passione dalla Polisportiva Ramini, affiliata FC Ramini Can Bianco ASD, sotto l’attenta regia e il cronometraggio della UISP Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
