Attesa per il rilascio degli ostaggi previsto nelle prime ore di lunedì Netanyahu | Inizia un nuovo cammino

Il messaggio diffuso nella serata di domenica 12 ottobre dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Questa è una serata emozionante. Domani inizia un nuovo cammino, un percorso di ricostruzione, di guarigione e, spero, di unione dei cuori", ha detto parlando del rilascio degli ostaggi. Secondo i media israeliani, i primi saranno liberati nelle prime ore di lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attesa - rilascio

Gaza, attesa per il rilascio degli ostaggi: “Avverrà nelle prime ore di lunedì”

Guerra a Gaza: attesa per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ? https://l.euronews.com/59pg - X Vai su X

Radio1 Rai. . Domani in Egitto l'ufficializzazione dell'accordo di pace. Attesa in Israele per il rilascio delle persone ancora nelle mani di Hamas, che potrebbe partire già stanotte. Ieri, a Tel Aviv, applausi per Witkoff, Kushner e Ivanka Trump. Fischi quando l'in - facebook.com Vai su Facebook

Attesa per il rilascio degli ostaggi, previsto nelle prime ore di lunedì. Netanyahu: “Inizia un nuovo cammino” - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio registrato per i media e trasmesso nella serata di oggi, domenica 12 ottobre. Riporta fanpage.it

Guerra a Gaza: attesa per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas - Il portavoce del governo israeliano ha dichiarato ai giornalisti a Tel Aviv che, dopo il rilascio, gli ostaggi saranno trasferiti in Israele attraverso il confine e portati alla base militare di Re'im ... Riporta msn.com