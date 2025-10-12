Attesa finita gli ostaggi israeliani liberi nella notte Netanyahu | Inizia la guarigione Trump li incontrerà

L’attesa che per oltre due anni ha schiacciato le famiglie, abbracciate idealmente da un Paese intero, è finita. Dalla mezzanotte una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il «momento storico» del ritorno a casa dei 20 rapiti ancora in vita, come promesso da Hamas, a cui seguirà il rilascio dei detenuti palestinesi previsti nello scambio. «Inizia il percorso di guarigione»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attesa finita, gli ostaggi israeliani liberi nella notte. Netanyahu: "Inizia la guarigione". Trump li incontrerà

Attesa finita, gli ostaggi israeliani liberi nella notte. Netanyahu: "Inizia la guarigione". Trump li incontrerà - Dalla mezzanotte una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il «momento storico» del ritorno a casa dei 20 rapiti ancora in vita, come promesso da Hamas, a cui seguirà il rilascio ... msn.com scrive

Israele, l'attesa è finita: i 20 ostaggi di Hamas ancora in vita saranno liberati nella notte - L’attesa che per oltre due anni ha schiacciato le famiglie, abbracciate idealmente da un Paese intero, è finita. Da lasicilia.it