Attesa finita gli ostaggi israeliani liberi nella notte Netanyahu | Inizia la guarigione Trump li incontrerà

Feedpress.me | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa che per oltre due anni ha schiacciato le famiglie, abbracciate idealmente da un Paese intero, è finita. Dalla mezzanotte una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il «momento storico» del ritorno a casa dei 20 rapiti ancora in vita, come promesso da Hamas, a cui seguirà il rilascio dei detenuti palestinesi previsti nello scambio. «Inizia il percorso di guarigione»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

