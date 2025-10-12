Attesa Curva Sud Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni | | Adesso decolliamo
Nuova Curva Sud. Ci siamo. E’ proprio il caso di dirlo. Entra nel vivo, infatti, uno tra i cantieri più importanti avviati dalla giunta Fioravanti. Dopo anni di attese e promesse, il settore più iconico dello stadio Del Duca, cuore pulsante della tifoseria bianconera, sta per rinascere. Domani sarà una giornata clou: verranno, infatti, gettate le fondazioni: questo sarà il primo passo per il montaggio di tutta l’infrastruttura. "Ebbene sì – conferma, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti –. Sarà un lunedì molto importante, perché i lavori cominceranno a decollare. Siamo, comunque, nel pieno rispetto del cronoprogramma e nei prossimi giorni ci sarà quel cambio di marcia che i tifosi aspettano con ansia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: attesa - curva
Inter Torino, Curva Nord pronta alla protesta. Attesa la decisione su Frattesi in vista del match con i granata
L’attesa per il debutto in campionato. Coreografia speciale della Curva, oltre 1.700 abbonati
SI TORNA A CASA! Dopo settimane di attesa, la nostra dolce casa di Concadalbero è pronta a riaprire le sue porte alla Curva Gialloverde e ai nostri guerrieri, che tornano a difendere con orgoglio i nostri colori! Domani pomeriggio appuntamento co - facebook.com Vai su Facebook
? In attesa di comunicazioni sulla decisione della Curva Sud in vista di Milan-Napoli (nelle ultime settimane sono proseguite interlocuzioni tra le parti), una cosa è certa: San Siro sarà sold out, al netto del settore ospiti Ennesima risp - X Vai su X
Attesa Curva Sud. Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni:: "Adesso decolliamo" - Finanziata con 7 milioni di euro provenienti dai fondi post terremoto, sarà una gradinata moderna con una capienza di circa 4. Secondo ilrestodelcarlino.it