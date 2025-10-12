Nuova Curva Sud. Ci siamo. E’ proprio il caso di dirlo. Entra nel vivo, infatti, uno tra i cantieri più importanti avviati dalla giunta Fioravanti. Dopo anni di attese e promesse, il settore più iconico dello stadio Del Duca, cuore pulsante della tifoseria bianconera, sta per rinascere. Domani sarà una giornata clou: verranno, infatti, gettate le fondazioni: questo sarà il primo passo per il montaggio di tutta l’infrastruttura. "Ebbene sì – conferma, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti –. Sarà un lunedì molto importante, perché i lavori cominceranno a decollare. Siamo, comunque, nel pieno rispetto del cronoprogramma e nei prossimi giorni ci sarà quel cambio di marcia che i tifosi aspettano con ansia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attesa Curva Sud. Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni:: "Adesso decolliamo"