Attesa Curva Sud Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni | | Adesso decolliamo

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova Curva Sud. Ci siamo. E’ proprio il caso di dirlo. Entra nel vivo, infatti, uno tra i cantieri più importanti avviati dalla giunta Fioravanti. Dopo anni di attese e promesse, il settore più iconico dello stadio Del Duca, cuore pulsante della tifoseria bianconera, sta per rinascere. Domani sarà una giornata clou: verranno, infatti, gettate le fondazioni: questo sarà il primo passo per il montaggio di tutta l’infrastruttura. "Ebbene sì – conferma, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti –. Sarà un lunedì molto importante, perché i lavori cominceranno a decollare. Siamo, comunque, nel pieno rispetto del cronoprogramma e nei prossimi giorni ci sarà quel cambio di marcia che i tifosi aspettano con ansia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

