Atterraggio d'emergenza per la Nigeria | durante il volo si è rotto il parabrezza dell'aereo

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale della Nigeria è stata costretta a un atterraggio d'emergenza a causa della rottura del parabrezza dell'aereo. I piloti sono riusciti ad atterrare senza problemi in Angola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atterraggio - emergenza

Atterraggio di emergenza all’aeroporto, velivolo perde elica e motore: pilota vivo per miracolo

Los Angeles, il motore di un aereo Delta prende fuoco durante il decollo: la virata e l’atterraggio di emergenza in diretta tv – Il video

“Un odore disgustoso, vomitevole, di pannolino sporco di cacca”: aereo costretto all’atterraggio di emergenza

atterraggio d emergenza nigeriaAtterraggio d’emergenza per la Nigeria: durante il volo si è rotto il parabrezza dell’aereo - La nazionale della Nigeria è stata costretta a un atterraggio d'emergenza a causa della rottura del parabrezza dell'aereo ... Come scrive fanpage.it

atterraggio d emergenza nigeriaNigeria, terrore in volo: atterraggio d'emergenza alla cieca, guardate il vetro dell'aereo - Attimi di paura per le Super Eagels dopo il match contro Lesotho: il comunicato della Federazione per portare la squadra a Uyo ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atterraggio D Emergenza Nigeria