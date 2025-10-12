Attacco hacker a compagnia aerea Qantas in rete dati 5,7 milioni di clienti

Dopo un attacco hacker alla compagnia aerea australiana Qantas, i dati di 5,7 milioni di clienti sono stati diffusi sul dark Web. Gli hacker affermano di aver divulgato i dati personali, dopo la scadenza del termine per il pagamento di un riscatto che era stabilito dopo il cyber attacco di giugno. La compagnia aerea è una delle oltre 40 aziende a livello globale coinvolte nell’attacco hacker, che si dice contenga fino a 1 miliardo di dati dei clienti.La scorsa settimana, il collettivo di hacker Scattered Lapsus$ Hunters ha pubblicato una richiesta di estorsione chiedendo un pagamento in cambio del blocco alla condivisione dei dati rubati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

