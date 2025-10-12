Attaccanti in mostra finalmente e play off quasi matematici | le buone notizie di Estonia-Italia con vista sugli spareggi mondiali
Abbiamo finalmente trovato, dopo un lungo periodo oscuro, una discreta batteria di attaccanti, con un giocatore che ha liberato il suo potenziale ( Kean, peccato la distorsione alla caviglia), un italo-argentino che non si è smarrito nelle distese di sabbia arabe ( Retegui, complimenti per l’uso della lingua di Dante ) e un potenziale fuoriclasse che ha segnato il primo gol in azzurro con un colpo d’autore ( Esposito, Pio di nome e di fatto). Nella notte di Tallinn, con l’ombra della papera di Donnarumma (capita a tutti, meglio quando non incide sul risultato), l’Italia ha reagito bene al 5-0 pomeridiano della Norvegia su Israele, ottenendo la terza vittoria su tre dell’ era-Gattuso e prenotando i playoff, il reale obiettivo della nostra nazionale per puntare il mondiale: il + 26 in differenza reti di Haaland (approdato a quota 51 reti in 46 gare in nazionale) è una sentenza inappellabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
