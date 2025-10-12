atp stoccolma 2025 giulio zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale di singolare maschile dell’ ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: l’azzurro, numero 7 del seeding cadetto, supera nel secondo e decisivo turno l’alternate teutonico Patrick Zahraj, sconfitto con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro in avvio cancella una palla break, poi prende rapidamente il comando delle operazioni grazie allo strappo centrato ai vantaggi del secondo game. Zeppieri conferma il break ed allunga ulteriormente sul 3-0, poi rifiata e Zahraj tiene la battuta a zero. Dal 3-1 l’azzurro, però vince 7 punti di fila, portandosi sul 4-1 40-0 in risposta, centrando alla terza occasione il 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

