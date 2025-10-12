ATP Stoccolma 2025 Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale di singolare maschile dell’ ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: l’azzurro, numero 7 del seeding cadetto, supera nel secondo e decisivo turno l’alternate teutonico Patrick Zahraj, sconfitto con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro in avvio cancella una palla break, poi prende rapidamente il comando delle operazioni grazie allo strappo centrato ai vantaggi del secondo game. Zeppieri conferma il break ed allunga ulteriormente sul 3-0, poi rifiata e Zahraj tiene la battuta a zero. Dal 3-1 l’azzurro, però vince 7 punti di fila, portandosi sul 4-1 40-0 in risposta, centrando alla terza occasione il 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp stoccolma 2025 giulio zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

© Oasport.it - ATP Stoccolma 2025, Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

In questa notizia si parla di: stoccolma - giulio

ATP Stoccolma, Zeppieri si qualifica: tre italiani in main draw - Giulio Zeppieri è il terzo italiano nel main draew del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 – montepremi € 706. Secondo sport.tiscali.it

atp stoccolma 2025 giulioATP Stoccolma/WTA Ningbo, qualificazioni: avanza Zeppieri, out Bronzetti. Ritiro per Gigante - ATP, WTA | Giornata in chiaroscuro per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni. Da ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Stoccolma 2025 Giulio