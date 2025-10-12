ATP Bruxelles 2025 il tabellone | Musetti verso il derby con Arnaldi wild card per Cinà

Con l’ edizione 2025, in programma da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, si disputeranno per la prima volta a Bruxelles gli European Open di tennis, che restano in Belgio ma traslocano da Anversa, città che è stata sede del torneo, che resta sempre di categoria ATP 250, fino al 2024. Nutrita la pattuglia azzurra al via: sono ben 4 gli italiani iscritti, con Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, che avrà un bye al primo turno ed agli ottavi potrebbe giocare il derby con Matteo Arnaldi, il quale attende un qualificato all’esordio (scenderà in campo martedì, dato che il tabellone cadetto, privo di azzurri, inizia oggi). 🔗 Leggi su Oasport.it

