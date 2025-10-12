ATP Almaty 2025 Khachanov guida il seeding in Kazakistan L’Italia schiera il trio Cobolli Darderi Nardi

Archiviata la lunga trasferta in terra asiatica, il circuito ATP è pronto a tornare in Europa per lanciare lo sprint che condurrà i giocatori verso le Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Davis. Sono ben tre i tornei che animeranno la settimana tennistica: Almaty, Bruxelles e Stoccolma. In Kazakistan guida il seeding il russo Karen Khachanov. Il numero 10 del ranking ATP cerca di ritrovare continuità di risultati dopo la deludente trasferta in Cina, la sconfitta ai sedicesimi a Pechino e la sorprendente battuta di arresto nel secondo turno di Shanghai con il cinese Shang Juncheng. Torna nel vecchio continente con il morale, almeno in parte, rialzato Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Almaty 2025, Khachanov guida il seeding in Kazakistan. L’Italia schiera il trio Cobolli, Darderi, Nardi

In questa notizia si parla di: almaty - khachanov

Almaty ATP 250 Main Draw Singles - X Vai su X

ATP Almaty 2025, Khachanov guida il seeding in Kazakistan. L’Italia schiera il trio Cobolli, Darderi, Nardi - Archiviata la lunga trasferta in terra asiatica, il circuito ATP è pronto a tornare in Europa per lanciare lo sprint che condurrà i giocatori verso le ... Segnala oasport.it

ATP Almaty: Medvedev e Khachanov guidano il main draw, ci sono Cobolli e Darderi - ATP | Flavio e Luciano in prima linea, presente anche Luca Nardi in cerca di spazio in un tabellone competitivo ... Da ubitennis.com