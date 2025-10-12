Ato Rifiuti D’Alessio fa chiarezza sul caso Giuditta
Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente dell’ Ato Rifiuti, Vittorio D’Alessio, intende chiarire alcuni aspetti, peraltro già evidenziati all’ex consigliere Pasqualino Giuditta nella missiva sottoscritta congiuntamente al Direttore Generale Annarosa Barbati e inoltrata in risposta alla sua lettera di dimissioni: L’ex consigliere Giuditta si è dimesso in seguito alla ricezione della proposta di delibera relativa alla sua decadenza, dopo il parere espresso dall’Anac. È quindi legittimo ritenere che le dimissioni siano state una scelta preventiva rispetto a un provvedimento ormai imminente, piuttosto che un’espressione di dissenso nei confronti dell’operato dell’Ente, che ha sempre agito nella massima trasparenza e correttezza tecnico-amministrativa e istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
