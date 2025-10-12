(LaPresse) Passeggiando lungo il largo viale pedonale che corre alla base della celebre collina dell’Acropoli di Atene, i visitatori possono ora godere di qualcosa che non si vedeva da decenni: una vista senza ostacoli e senza impalcature del tempio del Partenone. Le impalcature poste circa 20 anni fa lungo la facciata occidentale del tempio del V secolo a.C. per lavori di conservazione sono state ora completamente rimosse, permettendo una vista libera sul sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La ministra della Cultura greca, Lina Mendoni, ha sottolineato che si tratta della prima volta dopo molti che l’esterno del Partenone è completamente libero da qualsiasi tipo di impalcatura su ogni lato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atene, rimosse dopo 20 anni le impalcature dall'esterno del Partenone