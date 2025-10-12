Astronomia la cometa Swan fotografata nei cieli di Livorno
Nei primi giorni di ottobre, nei cieli italiani è stato possibile ammirare un fenomeno straordinario come il passaggio della cometa C2025 R2 Swan. Uno scatto particolarmente suggestivo è stato realizzato a Livorno, dove la cometa è stata immortalata con la sua caratteristica chioma verde che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: astronomia - cometa
#Astronomia, la #cometa interstellare 3I/ATLAS perde acqua come una “idrante antincendio a piena potenza”: nuove informazioni sul visitatore interstellare - facebook.com Vai su Facebook
C/2025 R2 Swan - C/2025 R2 Swan Cometa C/2025 R2 Swan, fotografata il giorno 08 ottobre 2025, da Cava D’Aliga (Scicli), intorno alle 20:00. Come scrive coelum.com
La polverosa cometa SWAN - La Cometa C/2025 R2 (SWAN) tra le polveri, ripresa in remoto dal Cile l’8 ottobre 2025. Scrive coelum.com