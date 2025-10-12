Astronomia la cometa Swan fotografata nei cieli di Livorno

Nei primi giorni di ottobre, nei cieli italiani è stato possibile ammirare un fenomeno straordinario come il passaggio della cometa C2025 R2 Swan. Uno scatto particolarmente suggestivo è stato realizzato a Livorno, dove la cometa è stata immortalata con la sua caratteristica chioma verde che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it