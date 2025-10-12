Assurdo Juve-Milan scambio Vlahovic-Maignan e tutti contenti

Glieroidelcalcio.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo mercato invernale potrebbe vedere uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni. Maignan in bianconero, per vedere Vlahovic riabbracciare Allegri. Le strade di Mike Maignan e Dusan Vlahovic sembrano destinate a incrociarsi, con una possibile operazione di mercato che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso. Due protagonisti in bilico, due storie parallele che raccontano di incertezze, tensioni contrattuali e scelte difficili. Da un lato c’è Maignan, punto fermo del Milan ma ormai lontano dal rinnovo. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e le trattative con il club rossonero si sono arenate da mesi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

assurdo juve milan scambio vlahovic maignan e tutti contenti

© Glieroidelcalcio.com - Assurdo Juve-Milan, scambio Vlahovic-Maignan e tutti contenti

In questa notizia si parla di: assurdo - juve

Rampulla a TvPlay: “Donnarumma? Non ho capito la scelta di Luis Enrique. E’ assurdo quello accaduto al PSG. Sulla Juve…”

Pagelle Inter Juve Primavera: Merola è un crack assurdo, Huli da tenere d’occhio, Leone un treno inarrestabile e Finocchiaro… – VOTI

assurdo juve milan scambio“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle - Vlahovic al Milan a gennaio con uno scambio clamoroso che beffa l'Inter e fa godere la Juve. Riporta calciomercato.it

assurdo juve milan scambioJuve-Milan, il retroscena di mercato: i bianconeri avrebbero accettato uno scambio Vlahovic-Saelemaekers - Milan, match di campionato in programma allo Stadium domenica prossima a partire dalle 20:45, ma avrebbero potuto esserlo. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Assurdo Juve Milan Scambio