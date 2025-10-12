Il prossimo mercato invernale potrebbe vedere uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni. Maignan in bianconero, per vedere Vlahovic riabbracciare Allegri. Le strade di Mike Maignan e Dusan Vlahovic sembrano destinate a incrociarsi, con una possibile operazione di mercato che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso. Due protagonisti in bilico, due storie parallele che raccontano di incertezze, tensioni contrattuali e scelte difficili. Da un lato c’è Maignan, punto fermo del Milan ma ormai lontano dal rinnovo. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e le trattative con il club rossonero si sono arenate da mesi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Assurdo Juve-Milan, scambio Vlahovic-Maignan e tutti contenti